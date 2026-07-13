L’arbitre de la KNVB Rob Dieperink (38 ans) est décédé

Rob Dieperink est décédé, rapporte Tubantia en se basant sur RealityFBI. L’arbitre de la KNVB avait 38 ans. Selon RealityFBI, la police et une équipe de police scientifique se sont rendues lundi matin dans la rue où résidait l’arbitre.

L’arbitre néerlandais, également responsable VAR international, avait été interpellé à Londres en mai dernier après la rencontre de Ligue des conférences entre Crystal Palace et la Fiorentina ; il était soupçonné de trois infractions, dont une agression sexuelle sur mineur.

Finalement, toutes les accusations ont été classées sans suite par la police londonienne, faute de preuves.

Sur le plan international, cette affaire a eu de lourdes conséquences pour Dieperink. La FIFA a décidé de ne pas emmener l’assistant vidéo, habituellement associé à l’arbitre Danny Makkelie, au Mondial au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

La FIFA, qui exige des officiels au casier vierge, a finalement intégré le Français Willy Delajod comme VAR supplémentaire.

La KNVB a également suspendu Dieperink de ses fonctions de VAR en fin de saison dernière, avant de travailler, depuis juin, à son retour. « Cela a eu un impact énorme », a déclaré Raymond van Meenen, responsable des arbitres, à ESPN. « Il va plutôt bien maintenant et nous voulons l’accompagner au mieux tout au long de ce parcours. Tout est mis en œuvre pour qu’il puisse retrouver les terrains et son rôle de VAR après l’été. »

Dans sa vie privée, Dieperink exerce par ailleurs les fonctions de directeur régional à la municipalité de Berkelland.