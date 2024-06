L'Arabie saoudite veut jouer un sale tour au Real Madrid

Le Real Madrid a plusieurs contrats à régler dans les semaines à venir, même s'ils sont en suspens pour l'instant en raison de l'Euro.

Les Madrilènes espèrent convaincre le capitaine Nacho Fernandez de rester, et ils se demandent s'ils doivent lever l'option d'achat de Joselu Mato dans le cadre de leur contrat de prêt avec l'Espanyol. Une fois ces questions résolues, le club se tournera vers Dani Carvajal.

Le contrat de Carvajal expire en 2025, et Diario AS affirme que le Real Madrid a l'intention de le faire prolonger le plus tôt possible. Il faudra peut-être faire vite, car des clubs d'Arabie saoudite seraient en train de suivre l'évolution de son dossier.

Le problème pour les parties intéressées est que Carvajal est un joueur du Real Madrid à part entière et qu'il a l'intention de rester jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de lui. Étant donné que le club veut lui faire signer une prolongation d'un an, les chances de le voir partir semblent extrêmement faibles.