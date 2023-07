L'Arabie saoudite prêt à toutes les folies pour s'offrir Bernardo Silva

Le club saoudien d'Al-Hilal serait prêt à proposer des montants astronomiques pour s'offrir le milieu offensif portugais.

L'Arabie saoudite continue de renforcer ses rangs. À coup de dizaines de millions d'euros et de salaires exorbitants, les clubs de Saudi Pro League attirent chaque jour ou presque des joueurs des cinq grands championnats européens, dont plusieurs grands noms comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté.

Al-Hilal fonce sur Bernardo Silva

Depuis plusieurs semaines, le club d'Al-Hilal tente de recruter Bernardo Silva en provenance de Manchester City, où il ne lui reste que deux ans de contrat. Le milieu offensif portugais suscite de nombreuses convoitises après une nouvelle saison accomplie avec les Skyblues, où il a désormais remporté l'intégralité des trophées majeurs, ce qui pourrait lui donner l'envie d'un nouveau challenge.

Pour l'attirer comme les autres Portugais tels que Jota (Al-Ittihad), Luis Castro (Al-Nassr) ou encore Ruben Neves (Al-Hilal), le club saoudien est prêt à toutes les folies pour s'offrir le joyau de Pep Guardiola, qui a clamé à de nombreuses reprises son envie de conserver son numéro 20. D'après les informations de CBS, Al-Hilal a proposé 70 millions d'euros au Champion d'Europe pour le joueur de 28 ans. Concernant son salaire, ils n'iraient pas de main morte puisqu'ils lui proposeraient de toucher 50 millions d'euros par an sur un contrat de trois saisons. Reste à savoir si ces chiffres suffiront à convaincre le Portugais de rejoindre Karim Benzema et les autres joueurs qui se sont laissés tenter par ce challenge. Pour rappel, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone suivent également sa situation de près.