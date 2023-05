L'Arabie saoudite est à la tête du réveil des jeux vidéo et des sports électroniques au Moyen-Orient

Au fil des ans, le secteur des jeux vidéo et des sports électroniques a pris de l'importance dans le monde entier.

Des États-Unis aux Pays-Bas, en passant par Hong Kong et la Corée du Sud, ces marchés ont toujours été réputés pour leurs solides sociétés de développement de jeux ou leurs scènes spectaculaires d'esports.



Tous ces centres peuvent attribuer leur succès à deux éléments principaux. Une base très solide de talents et de communautés. Pourtant, en comparaison, le Moyen-Orient est une région qui regorge de talents et de communautés, mais qui n'a pas été exploitée en tant que marché pour les jeux ou les sports électroniques.



Une région qui compte 400 millions de joueurs !





Le Moyen-Orient est une région qui compte plus de 400 millions de joueurs, ce qui implique également des jeux centrés sur le football, avec un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, une langue unifiée et l'une des communautés de joueurs les plus actives au monde.



Toutefois, ces caractéristiques étonnantes n'en ont fait qu'une région cible pour l'augmentation des revenus des éditeurs et d'autres organisations dans ce domaine.

Les éditeurs ont commencé à tenter d'entrer sur le marché non pas en exploitant pleinement les talents qu'ils ont à offrir, mais en cherchant des moyens d'accroître leur empreinte, d'arabiser leur contenu et d'autres gains rapides qui leur permettraient d'augmenter leurs ventes.



En outre, bon nombre d'échelons mondiaux du sport électronique ne s'adressaient pas aux joueurs professionnels de la région et ceux qui le faisaient n'envisageaient jamais d'organiser des événements physiques dans la région. Aujourd'hui, tout cela est sur le point de changer.

Annonce de la stratégie nationale en matière de jeux vidéo et de sports électroniques





En septembre 2022, le prince héritier d'Arabie saoudite, SAR le prince Mohammed bin Salman, a annoncé la National Gaming and Esports Strategy (NGES), qui est un plan d'investissement complet sur 10 ans visant à développer l'ensemble de la chaîne de valeur du jeu et de l'Esports. Il s'agissait d'un message destiné à tous les joueurs de la région et du monde entier. L'Arabie saoudite voit votre potentiel et vous aidera à l'atteindre.

National Gaming and Esports Strategy





Cette stratégie comportait de nombreux objectifs et aspirations, mais elle avait fixé quatre marqueurs principaux qui, s'ils étaient atteints, allaient se répercuter sur l'ensemble du secteur. Leur réalisation signifierait également que tous les autres sous-objectifs sont en bonne voie. Dans le premier indicateur, le plan souligne que d'ici 2030, l'Arabie saoudite abritera plus de 250 sociétés de jeux, ce qui créera d'innombrables opportunités de carrière non seulement pour les joueurs de la région, mais aussi pour ceux du monde entier.



Lors de l'annonce de la stratégie, il a été indiqué que le pays créerait plus de 39 000 emplois. Le deuxième indicateur indique qu'au cours des neuf prochaines années, l'Arabie saoudite vise à ce que 30 jeux développés localement figurent parmi les 300 premiers jeux mondiaux. Cela permet non seulement de développer des talents et de créer des emplois, mais aussi de développer des jeux qui racontent l'histoire d'une région et d'une culture qui est considérée comme le berceau de la civilisation. Pour la première fois, les histoires de la région seront racontées par les habitants de la région eux-mêmes et par d'autres qui pourront les dépeindre comme ils l'entendent.



Quels sont les objectifs de la stratégie nationale en matière de jeux vidéo et de sports électroniques ?



L'objectif est de figurer parmi les trois premiers pays au monde pour le nombre d'athlètes esports par habitant. Cela envoie un message à tous ceux qui sont passionnés par ce domaine. L'Arabie saoudite est un pays où vous êtes les bienvenus.



Ceci est directement lié au quatrième et dernier indicateur. L'Arabie saoudite s'est engagée à accueillir le plus grand événement esports au monde en termes d'audience totale. Cette promesse s'accompagne de l'idée que le pays accueillera certains des tournois les plus passionnants que l'industrie ait jamais connus.



Au fil des ans, l'effet de cette stratégie sera clair pour tout le monde, mais le pays n'a pas lancé ces plans à partir d'une ardoise vierge. Au cours des dernières années et pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire moderne, la Saudi Esports Federation a lancé Gamers Without Borders.



Il s'agit du plus grand événement esports caritatif au monde, qui a permis de récolter plus de 30 millions de dollars en trois ans. Elle a également organisé l'ambitieux Gamers8, qui est le plus grand festival de jeux et d'esports au monde par sa taille et sa durée. Cela ne signifie pas que les cagnottes étaient négligeables. Elles étaient tout sauf négligeables. Elles étaient plus élevées que celles de tous les autres tournois organisés par des tiers et les éditeurs avaient des cagnottes équivalentes.