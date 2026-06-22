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FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir

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« L'annonce est imminente »… Le champion d'Allemagne assure l'avenir de sa star

Mercato
Bayern Munich
Bundesliga
K. Laimer
Allemagne
Autriche

Un effectif solide…

Conrad Laimer, le latéral droit du Bayern Munich âgé de 29 ans, va bientôt prolonger son contrat avec le champion d’Allemagne. Cette décision confirme qu’il poursuivra sa carrière en Bavière alors qu’il s’apprête à entamer sa quatrième décennie.

Selon le magazine allemand spécialisé Kicker, les négociations sont entrées dans leur phase finale et seuls quelques détails secondaires restent à régler, ce qui laisse présager une annonce officielle dans les prochains jours ou semaines.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le latéral autrichien devrait donc logiquement prolonger son aventure bavaroise, d’autant plus après une saison 2023-2024 de haut niveau.

Formé à Leipzig avant de rejoindre le Bayern, l’international autrichien a brillé la saison passée : 3 buts et 13 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, des statistiques qui l’installent parmi les meilleurs créateurs du poste en Europe.

Des statistiques offensives remarquables pour un défenseur, qui illustrent son poids tactique dans le système bavarois reposant sur la projection des latéraux.

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