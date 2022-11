L’Angleterre se balade et prend la tête du Groupe B de la Coupe du Monde

Ce mardi, l'Angleterre s'est adjugée la première place du Groupe B en s'imposant 3-0 face au Pays de Galles.

L’Angleterre partait largement favorite, et l’Angleterre a assumé son statut. Opposés au Pays de Galles pour la troisième et dernière journée de la phase de groupe ce mardi, les Three Lions ont mis du temps à rentrer dans leur match. Dans une première mi-temps assez terne, les hommes de Gareth Southgate ont beaucoup tenté mais ont pêché dans le dernier geste et sont finalement rentrés au vestiaire sur un score nul et vierge.

Le Pays de Galles puni coup sur coup

Mais après la pause, les Gallois, qui ne se sont pas montrés plus inspirés que depuis le début de la compétition, finissent par être punis. À la 50ème minute, c’est Marcus Rashford qui débloque la situation d’un sublime coup franc dans la lucarne de Danny Ward (1-0). Dans la foulée, les Anglais vont faire le break grâce à Phil Foden, parfaitement servi devant le but par Harry Kane, auteur de sa 3ème passe décisive depuis le début du Mondial.

Rashford voit double

Incapables de réagir, les coéquipiers de Gareth Bale continuent de subir les assauts anglais et sont de nouveaux punis par Marcus Rashford, qui conclue après un superbe enchaînement dans la surface pour porter le score à 3-0.

L'Angleterre termine première et file en huitième

L’Angleterre a alterné le bon et le moins bon mais conclue sa phase de groupes invaincue avec 9 buts marqués pour 2 encaissés. Ils affronteront donc le Sénégal pour une place en quart de finale, où Kane et sa bande pourraient retrouver l’équipe de France si les Bleus terminent premiers de leur poule et passent leur huitième. De leur côté, les Dragons auront déçu pour leur deuxième participation à une Coupe du monde, la première depuis 1958. Avec un point, un but marqué et 6 encaissés, ils repartent par la petite porte de ce qui était sans doute la première et dernière Coupe du monde de Gareth Bale.