L'Angleterre exclue de l'Europe ? L'UEFA menace !

Angleterre vs Finlande

L'UEFA a écrit une lettre au gouvernement britannique menaçant d'exclure l'Angleterre de ses compétitions en cas d'interférence.

Selon The Telegraph, le secrétaire général de l'UEFA, Theodore Theodoris, a écrit à Lisa Nandy, la ministre de la Culture, pour souligner qu'il ne devrait y avoir « aucune interférence gouvernementale dans la gestion du football » et a explicitement averti que « la sanction ultime serait l'exclusion de la fédération de l'UEFA et des équipes de la compétition ». Theodoridis a souligné la nécessité d'indépendance après que des propositions pour un nouveau régulateur ont été présentées par le nouveau gouvernement travailliste de Sir Keir Starmer dans le discours du roi.

Le concept d'un régulateur indépendant a été suggéré par les deux principaux partis politiques britanniques, l'idée ayant été initialement avancée l'année dernière par le gouvernement précédent. Le régulateur superviserait un système de licences pour garantir que les clubs sont gérés de manière durable, reprendrait un test renforcé des propriétaires et des administrateurs et donnerait aux fans une plus grande voix dans les décisions clés.

L'article continue ci-dessous

Un extrait de la lettre dit : « Nous avons encore des inquiétudes… car normalement, la réglementation du football devrait être gérée par la fédération nationale.

« Un domaine d'inquiétude particulier découle de l'une des exigences fondamentales de l'UEFA, à savoir qu'il ne devrait y avoir aucune interférence gouvernementale dans la gestion du football.

« Nous avons des règles spécifiques qui protègent contre cela afin de garantir l'autonomie du sport et l'équité des compétitions sportives ; la sanction ultime serait l'exclusion de la fédération de l'UEFA et des équipes de la compétition. »

Nandy n'aurait pas encore répondu à la lettre, mais le gouvernement et les autorités du football ont déjà insisté sur le fait qu'ils travailleraient avec toutes les parties pour garantir la mise en œuvre d'un système juste et approprié. En privé, les responsables estiment qu'il n'y a aucun risque que l'Angleterre soit bannie par l'UEFA.

L'équipe nationale d'Angleterre poursuivra sa préparation pour l'Euro comme d'habitude, en commençant par une autre pause internationale le mois prochain où l'équipe de Lee Carsley poursuivra sa campagne de Ligue des Nations.