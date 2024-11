L'anecdote effrayante de Nico Williams sur Lamine Yamal

Lamine Yamal a passé son temps à « dormir » dans le bus de l’équipe d’Espagne, ce qui a laissé Nico Williams abasourdi avant la demi-finale de l’Euro.

Le triomphe historique de l’Espagne à l’Euro 2024 est célébré dans un nouveau documentaire intitulé A Team Called Spain: The Road to the Fourth. Diffusé en avant-première sur Prime Video le 29 novembre, le film offre un aperçu du parcours de l’équipe vers son quatrième titre de champion d’Europe, un record. Un moment particulièrement humoristique et inattendu du documentaire a retenu l’attention des fans : une scène dans le bus de l’équipe avant le match de demi-finale contre la France, avec Yamal de Barcelone et son étonnant calme.

Alors que la plupart des joueurs de l’équipe étaient aux prises avec la nervosité avant leur affrontement crucial contre la France, Lamine Yamal, 16 ans, a choisi une approche très différente pour gérer la pression : il a fait une sieste en route vers le stade. Williams a été surpris par le comportement détendu de l’adolescent et a exprimé son incrédulité lors d’une interview dans le documentaire.

"Nous allions jouer une demi-finale d'un Championnat d'Europe. J'étais terrifiée et il était... endormi !", a déclaré Williams.

"Mais ce gamin, comment peut-il s'endormir avant un match aussi important ?"

Malgré son air calme, Yamal a joué un rôle décisif dans le match, marquant une superbe égalisation de l'extérieur de la surface qui a ouvert la voie à la victoire 2-1 de l'Espagne contre la France, avec Dani Olmo marquant le deuxième but.

La campagne de l'Espagne pour l'Euro 2024 a été une leçon de talent, de stratégie et de travail d'équipe. Elle a remporté ses sept matches, culminant avec une victoire spectaculaire 2-1 contre l'Angleterre lors de la finale organisée à Berlin. Le but du remplaçant Mikel Oyarzabal à la 86e minute a non seulement assuré la victoire, mais a également marqué le 15e but de l'Espagne dans le tournoi, dépassant le record de 14 buts de la France établi lors de sa campagne victorieuse de 1984.