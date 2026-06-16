L’ancienne star de l’équipe d’Angleterre met en garde Tuchel : « Évite de répéter l’erreur de Southgate »

Joe Cole, ancienne star de l’Angleterre, estime que le parcours des Three Lions en Coupe du monde « risque de mal se terminer » si le sélectionneur Thomas Tuchel répète l’erreur de son prédécesseur Gareth Southgate.

Les « Three Lions » entameront leur parcours face à la Croatie mercredi, avec l’ambition de faire mieux que la finale perdue lors de l’Euro 2020.

À la veille du coup d’envoi, Tuchel doit encore trancher plusieurs dilemmes liés à sa composition, notamment le nom du milieu offensif qui évoluera derrière Harry Kane : Morgan Rogers ou Jude Bellingham.

En début de semaine, le technicien allemand a toutefois laissé entendre qu’il pourrait « facilement » aligner les deux milieux offensifs dans le même système, ayant déjà utilisé Rogers sur l’aile droite avec les Three Lions.

Mais l’ancien ailier Joe Cole met en garde : Tuchel doit éviter la tentation, souvent observée chez les Three Lions, d’aligner tous ses meilleurs éléments d’emblée.

Dans une interview accordée au quotidien britannique Metro, Cole a déclaré : « L’approche de Tuchel est jusqu’ici très rafraîchissante. Quand Gareth est arrivé, nous traversions une période de quatre ans d’errance ; le niveau avait baissé, pour diverses raisons. »

Il a ajouté : « Nous avons donc eu l’occasion d’intégrer de nouveaux joueurs, nous avons retrouvé un bon esprit d’équipe, nous avons mis en place un système, puis nous sommes partis de là. »

« Soudain, les joueurs sont devenus des stars et nous avons retrouvé les vieux réflexes en fin de mandat de Gareth, comme s’il sentait qu’il ne pouvait plus se contenter de 11 hommes sur le terrain. »

Certains avaient acquis une certaine aura, ils étaient des héros ; j’ai donc eu l’impression que Gareth luttait pour ne pas retomber dans les anciens travers. »

L’ancienne star de Chelsea a conclu : « Thomas est arrivé et nous avons remis les compteurs à zéro. Nous avons de grands joueurs, des champions, parmi lesquels Declan Rice, Harry Kane et Jude Bellingham, mais il leur a dit : “Je suis le manager.” »

Il a ajouté : « Je pense qu’il l’a fait : il a choisi un style de jeu, une philosophie, le type de joueur qu’il veut, et il va continuer à travailler ainsi.

Il conclut : « Je suis très enthousiaste, à condition qu’il maintienne cette approche. S’il revient en arrière, cela risque de mal se terminer. »

Il a expliqué : « Nous devons nous défaire de cette habitude. Tout le monde veut connaître le onze de départ, mais il faut cesser de se focaliser sur les individus : seul le collectif compte. »

Il ajoute : « Je pense que nous sommes vraiment nuls sur ce point dans ce pays, et j’en ai moi-même souffert, notamment quand il s’agit de monter les joueurs les uns contre les autres. Un footballeur est, par essence, un individu solitaire, car il se bat avec acharnement pour devenir footballeur, puis il doit mettre son ego de côté et se consacrer à son équipe chaque semaine. »

« Une fois le match terminé, que vous ayez joué ou non, vous devez quand même dîner tous ensemble. C’est une situation vraiment complexe que vous devez savoir gérer. »

Il a conclu : « Ces joueurs doivent aborder la compétition en sachant que certains seront des stars, que d’autres joueront chaque minute et que d’autres ne joueront pas du tout ; pourtant, quelle que soit leur situation individuelle, ils doivent se consacrer au groupe, que ce soit pour ceux qui commencent le match ou pour ceux qui ne le font pas. »



