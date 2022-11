L'Algérie absente de la Coupe du Monde ? Rothen crie au scandale

Les coéquipiers de Riyad Mahrez n’ont pas réussi à se qualifier à la phase finale de la 22e édition de la compétition mondiale. Ils n’ont pas réussi à passer l’épreuve des barrages.

Une absence qui pèse lourd sur le continent africain selon l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

« La meilleure nation africaine n’est pas à la Coupe du Monde, a confié Jérôme Rothen. C’est l’Algérie. Par rapport à ce qu’ils ont mis en place depuis plusieurs années avec Djamel Belmadi, l’Algérie a progressé à plein de niveaux ; dans les infrastructures, dans le professionnalisme. »

La meilleur nation africaine n’est pas a la coupe du monde oui c’est un fait certes le passage can 2022 on n’est fautif mais sur les barrages tlm sait ce qui s’est passé 🇩🇿 Merlish on reviendra plus fort pic.twitter.com/2IvOno2MrC