« L'Ajax souhaite racheter un jeune talent parti libre »

Selon Gianluca Di Marzio, l’Ajax cherche à convaincre Bendegúz Kovács de revenir rapidement à Amsterdam. L’expert italien du mercato indique que la Juventus, Chelsea et donc l’Ajax surveillent de près la progression de l’attaquant de 18 ans appartenant à l’AZ. L’intérêt des Ajacides est d’autant plus marquant que le jeune Hongrois avait quitté Amsterdam pour Alkmaar l’été dernier en tant que joueur libre.

Considéré comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation d’AZ, l’attaquant né en 2007 connaît une progression fulgurante. Cette saison, il a déjà marqué huit buts en quatorze matchs avec Jong AZ en Keuken Kampioen Divisie.

Ses performances remarquées lui ont déjà ouvert les portes de l’équipe première : entré en jeu lors du match de Ligue Europa Conférence face au Shakhtar Donetsk (2-2), il a immédiatement délivré une passe décisive.

La Juventus, qui le surveille de près, et Chelsea, qui envisage un partenariat avec le Red Bull Salzbourg pour accompagner sa progression, sont également sur les rangs. Les Blues voient en ce Hongrois un talent à fort potentiel.

L’Ajax espère toujours le rapatrier, mais l’AZ, désireux de ne pas le laisser filer aussi vite, négocie actuellement une prolongation de contrat pour le conserver au-delà de 2028.

Dès mars, La Gazzetta dello Sport révélait déjà l’intérêt d’Aston Villa, du Borussia Dortmund et du Sporting Portugal, allant jusqu’à le surnommer l’« Ibrahimovic hongrois ».

Kovács s'est particulièrement illustré en UEFA Youth League et au sein de l'équipe junior de l'AZ. Sa progression rapide lui a également valu une place dans la sélection nationale hongroise.