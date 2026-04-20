L'Ajax se lance à la poursuite d'une occasion en or

L'Ajax a jeté son dévolu sur une opportunité exceptionnelle sur le marché des transferts. Le club d'Amsterdam est en concurrence avec Schalke 04 pour s'attacher les services de Bailey Rice, qui semble prêt à quitter les Rangers cet été en tant que joueur libre.

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, l’Ajax suit concrètement le joueur, également dans le viseur de Schalke. Le club allemand a déjà présenté une première offre au milieu de terrain, mais aucun accord n’a encore été trouvé. L’Ajax peut donc encore s’insérer dans ce dossier.

Âgé de 19 ans, Rice est considéré depuis plusieurs années comme l’un des milieux de terrain les plus talentueux du Royaume-Uni et a déjà disputé seize matchs avec l’équipe d’Écosse des moins de 19 ans.

Recruté à Motherwell en 2022, il a depuis pris part à seize rencontres avec l’équipe première des Rangers. Victime d’une grave blessure, il est toutefois écarté des terrains depuis novembre et n’a plus été aligné par l’entraîneur Danny Rohl.

Les négociations avec les Rangers, qui souhaitent pourtant le conserver, n’ont pas encore abouti.

Pour l’instant, le joueur garde toutes les options ouvertes. Tant qu’aucun accord n’est trouvé avec les Rangers, il est libre de négocier avec les clubs intéressés. Un départ sans indemnité de transfert se profile, comme le rapporte récemment Ibrox News.