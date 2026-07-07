L'Ajax risque soudain de passer à côté de la sixième place tant convoitée

Selon Florian Plettenberg, Edson Álvarez devrait prochainement s’engager avec le 1. FC Cologne. Le club allemand multiplie les démarches pour finaliser l’arrivée du milieu mexicain.

Selon le journaliste de Sky Sports, West Ham United est déterminé à vendre le joueur cet été. Si plusieurs clubs sont intéressés, Cologne est actuellement en pole position pour recruter le Mexicain.

Le joueur lui-même se montre réceptif à l’idée de rejoindre le club rhénan, qui privilégie un prêt avec option d’achat.

Il y a trois semaines, Voetbal International indiquait qu’Álvarez était un candidat sérieux pour renforcer l’effectif de l’Ajax l’été prochain.

Le club cherche depuis plusieurs semaines un nouveau meneur de jeu, surtout depuis le départ de Jordan Henderson. Au sein du staff technique, le Mexicain conserve une excellente réputation.

Jordi Cruijff devra donc se dépêcher, car les Allemands ne perdent pas de temps. Auparavant, Álvarez a disputé 147 matchs avec l’équipe première de l’Ajax.

Leclub rhénan, actuellement en Bundesliga, a terminé à la quatorzième place du championnat allemand la saison passée.