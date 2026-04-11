L'Ajax risque de manquer sa principale cible du mercato estival

Selon Mounir Boualin, spécialiste du mercato, l’Ajax redoute de perdre Takehiro Tomiyasu à l’issue de l’été. Le club ajacide souhaite pourtant conserver l’ancien Gunner, arrivé libre en hiver après plusieurs mois sans compétition en raison de blessures récurrentes.

Arrivé libre l’hiver dernier en provenance d’Arsenal, le défenseur japonais n’avait plus joué depuis plusieurs années en raison de blessures à répétition.





Rétabli, il a immédiatement impressionné sous ses nouvelles couleurs. Le club pense donc qu’il ne pourra pas le conserver pour la saison prochaine.

Outre l’attrait de nombreux clubs cet été, ses exigences salariales risquent d’être hors de portée du club ajacide.

Si le club le plus titré des Pays-Bas ne parvient pas à conserver le Japonais, il prévoit d’investir massivement au poste d’arrière gauche, où Owen Wijndal ne fait plus partie des plans.

Selon Boualin, le club ajacide ciblera Oleksandr Zinchenko si les conditions s’y prêtent, mais privilégiera un profil immédiatement opérationnel. L’Ukrainien, actuellement blessé aux ligaments croisés, ne constitue donc qu’une option parmi d’autres.