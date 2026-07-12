« L'Ajax redoute de perdre un nouveau joyau après Steur. »

Après le départ de Sean Steur pour Newcastle United, l’Ajax craint que Rayane Bounida ne suive la même voie. C’est ce qu’affirme Hugo Borst dans l’émission « De Oranjezomer ».

Comme on le sait, Steur réclamait une garantie de temps de jeu en équipe première, mais l’entraîneur Míchel et le directeur technique Jordi Cruijff n’ont pas pu lui offrir cette assurance. Le jeune talent de 18 ans a donc pris la décision de partir.

Selon le chroniqueur de l’AD, Cruijff privilégierait le court terme, au risque de freiner le développement des jeunes talents.

« J’ai reçu un message sur WhatsApp d’une source très bien informée. Elle m’a dit : “Jordi veut gagner le titre immédiatement avec des joueurs de haut niveau, et c’est pour ça que ce gamin, Sean Steur, s’en va aussi” », explique Borst.

« Ils redoutent aussi le départ de Bounida, car les jeunes risquent alors de ne plus obtenir leur chance. Ce serait vraiment dommage », conclut-il.

Arrivé d’Anderlecht à l’été 2022, le milieu technique a disputé 29 matchs avec l’Ajax, pour 2 buts et 9 passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait toutefois voir son bail renégocié et prolongé par le club le plus titré des Pays-Bas.