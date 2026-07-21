« L'Ajax perd patience avec Marc-André ter Stegen »

La question est de savoir si Marc-André ter Stegen va réellement signer un contrat de prêt avec l'Ajax. Mundo Deportivo rapporte mardi que le club d'Amsterdam ne compte pas attendre indéfiniment le gardien allemand et que l'accord de prêt avec le FC Barcelone pourrait même échouer.

Les trois parties avaient pourtant trouvé un accord sur les modalités du prêt et la prise en charge du salaire. Selon le quotidien ibérique, des subtilités fiscales seraient à l’origine de ce contretemps.

Le FC Barcelone assure qu’il ne peut pas débloquer la situation seul et renvoie la balle à Ter Stegen et à son entourage, tout en demeurant confiant quant à une issue favorable.

Du côté d’Amsterdam, on se montre moins patient : le club n’a reçu aucune explication sur ce contretemps et, s’il refuse de fixer une date butoir, il ne compte pas non plus attendre éternellement la signature du gardien. En coulisses, on commence même à envisager l’hypothèse d’un accord finalement avorté avec le Barça.

L’entraîneur Míchel n’envisage pas de l’aligner jeudi contre le Vojvodina, lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences : le temps manque pour que l’Allemand s’adapte, d’autant plus qu’il doit encore passer la visite médicale. Il n’est donc pas inscrit sur la feuille de match.

Le gardien de 34 ans, dont le contrat avec le Barça court encore deux ans, se contente de maintenir sa condition physique au centre d’entraînement catalan.

L’Ajax souhaite le prêter une saison, sans option d’achat, et le voir revenir à Barcelone l’été prochain si le prêt se confirme.