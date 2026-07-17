Marcos Leonardo est désormais officiellement joueur de l'Ajax. Le club amstellodamois l'a annoncé via ses canaux officiels. Le Brésilien de 23 ans a signé un contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu'en juin 2031.

Le joueur arrive en provenance du club saoudien Al-Hilal. L’Ajax évoque un montant de transfert « légèrement inférieur à 20 millions d’euros » ; selon De Telegraaf, il s’agirait d’un maximum de 19,7 millions d’euros.

« Je suis très heureux d’être ici », déclare notamment Leonardo sur le site web de son nouveau club. « J’ai l’impression de rentrer chez moi. C’est un projet ambitieux et j’étais très heureux quand j’ai reçu la proposition et l’opportunité de venir jouer à l’Ajax. Cela m’a procuré beaucoup de joie. »

« D’autres Brésiliens ont évolué ici et tous se sont sentis heureux à l’Ajax, à l’image des nombreux grands joueurs qui y ont réussi. Je suis donc convaincu que je serai très heureux avec le maillot de l’Ajax. »

« Nous allons procurer beaucoup de joie aux supporters et, espérons-le, nous serons champions. Si Dieu le veut, de belles choses vont se produire. Je suis très heureux d’être ici et j’espère apporter beaucoup de joie aux supporters. »

Jordi Cruijff se réjouit lui aussi de l’arrivée de Leonardo. « Nous sommes sous le charme de Marcos depuis longtemps et nous sommes donc très heureux qu’il ait désormais signé ici. Malgré son jeune âge, il possède déjà une grande expérience : il totalise plus de 250 matchs officiels en tant que professionnel et a déjà marqué plus de 100 buts. Sa mission ici est avant tout de marquer des buts et nous avons toute confiance en lui », a déclaré le directeur technique.

L’Ajax avait déjà trouvé un accord avec Al-Hilal et Leonardo pour ce transfert. La présentation a toutefois pris un peu de retard, le Brésilien devant encore obtenir un visa pour son permis de séjour. C’est désormais chose faite.

Leonardo avait quitté Santos début 2024 pour rejoindre Benfica, avant d’être recruté par Al-Hilal quelques mois plus tard pour environ quarante millions d’euros.

L’attaquant affiche des statistiques impressionnantes : depuis son arrivée en Arabie saoudite, il a disputé 82 matchs officiels et inscrit 48 buts, s’imposant comme l’un des avant-postes les plus prolifiques du championnat saoudien.