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Rian Rosendaal

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L'Ajax négocie avec un international marocain comptant 55 sélections

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L'Ajax négocie l'arrivée du milieu de terrain Azzedine Ounahi, comme l'a révélé samedi sur X l'expert des transferts Fabrizio Romano. Le joueur marocain, qui participe actuellement à la Coupe du monde, est sous contrat avec Gérone jusqu'en juin 2030.

Il dispose d’une clause libératoire de 25 millions d’euros, mais l’Ajax cherche à négocier à la baisse. L’entraîneur Míchel, qui l’a dirigé jusqu’à la saison dernière, est séduit par le profil du joueur.

Jeudi, le milieu de terrain de 26 ans était titulaire avec le Maroc, battu 2-0 par la France en quarts de finale de la Coupe du monde. Ounahi totalise désormais 55 sélections.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à dix millions d’euros, mais l’Ajax devrait sans doute s’acquitter d’une somme supérieure pour s’offrir le milieu de terrain marocain.

Dans sa chronique pour Het Parool, Henk Spaan avait déjà plaidé en faveur de l’arrivée d’Ounahi à l’Ajax. « Le numéro 10 marocain Ounahi, qui regorge habituellement de talent, n’a pu se montrer dangereux qu’une seule fois, peu avant la fin du match. »

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« D’ailleurs, la valeur sur Transfermarkt de ce joueur de Gérone n’est que de 10 millions d’euros. Une aubaine pour l’Ajax, peut-être ? C’est mieux que Steur, en tout cas », estime Spaan.

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