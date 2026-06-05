« L'Ajax négocie avec un attaquant estimé à 10 millions d'euros »

Selon le quotidien sportif espagnol Diario AS, l’Ajax a rencontré jeudi l’attaquant de Gérone Viktor Tsygankov. Le tout nouvel entraîneur Míchel devrait immédiatement jouer un rôle clé.

Sous contrat avec le club catalan jusqu’en milieu d’année 2027, l’international ukrainien de 28 ans ne souhaite pas jouer en Liga 2 à ce stade de sa carrière.

La direction du FC Gérone comprend sa situation et accepterait de le laisser partir contre un chèque de 10 millions d’euros.

Míchel, fraîchement présenté comme entraîneur de l’Ajax, a personnellement sollicité son ancien protégé pour qu’il le rejoigne à Amsterdam. Tsygankov a déjà entamé des discussions avec l’Espanyol et pourrait donc rester au plus haut niveau en Espagne.

Si sa préférence va à la Liga, l’Ajax et Trabzonspor restent en lice, disposant de moyens financiers supérieurs à ceux d’Espanyol.

L’été dernier, le PSV s’était penché sur son cas, mais l’Ukrainien avait opté pour Gérone, pour un montant d’environ 5 millions d’euros.

Son bilan chez les Catalans s’établit à 119 matchs, 20 buts et 23 passes décisives. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à 15 millions d’euros.