« L’Ajax mise sur un grand nom pour son nouveau gardien »

Jordi Cruijff cherche actuellement un nouveau gardien pour l’Ajax. Après les noms de Marc-André ter Stegen et Mark Flekken, la presse espagnole évoque désormais une nouvelle piste.

Après l’arrivée définitive de Míchel au poste d’entraîneur principal, le tapis rouge semble déroulé pour Ter Stegen. Bien que l’Allemand ait peu joué à Gérone, en partie à cause d’une blessure, il pourrait suivre le technicien espagnol vers l’Eredivisie.

« Ter Stegen peut prendre un nouveau départ à l’Ajax », écrit le journal espagnol Sport. « La voie semble toute tracée pour lui. Reste à voir si l’Allemand est prêt à faire le voyage. »

« Míchel serait l’un des plus fervents partisans de l’arrivée de Ter Stegen à l’Ajax », peut-on lire plus loin. « Il connaît le footballeur et sait ce qu’il peut apporter à l’équipe. De plus, il comprend la valeur que le gardien peut avoir dans la reconstruction du vestiaire. »

Si Flekken reste dans le viseur, comme le révélait récemment Voetbal International, Sport ajoute que Cruijff s’intéresse aussi à Yann Sommer. Âgé de 37 ans, le gardien suisse sera libre de tout contrat à l’issue de la saison.

Son contrat à l’Inter Milan expire en fin de mois et il ne devrait pas le prolonger, ce qui incite Cruijff à passer à l’action.

Fort de ses titres nationaux avec le Bayern Munich et l’Inter, et auteur d’une finale de Ligue des champions, Sommer apporterait à l’effectif ajacide l’expérience dont il a tant besoin.