L'Ajax mise sur le retour de sa star

L'Ajax s'apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Selon Voetbal International, plusieurs joueurs pourraient quitter le club, tandis que celui-ci rêve parallèlement du retour d'Edson Álvarez. Une éventuelle relégation de West Ham United hors de la Premier League pourrait offrir des opportunités aux Amstellodamois.

Depuis le départ de Jordan Henderson, le poste de sentinelle reste à pourvoir, et le club explore plusieurs pistes, mais le nom du Mexicain revient avec insistance.

Le Mexicain conserve une grande estime au sein du club. L’Ajax avait déjà tenté de le rapatrier lors des mercatos estivaux 2025 et hivernal 2026, sans succès.

Le milieu de terrain, toujours sous contrat avec West Ham jusqu’en 2028, est actuellement prêté au Fenerbaçhe.

À deux journées de la fin, West Ham est en mauvaise posture en Premier League : les Hammers doivent encore comble un écart de deux points sur Tottenham Hotspur sous peine de être relégués en Championship.

Parallèlement, un vaste « nettoyage » est attendu au moment des départs : si Sean Steur devrait voir son contrat prolongé, le club a déjà assuré l’avenir en conservant Jorthy Mokio, tandis que plusieurs autres milieux de terrain disposent de perspectives limitées.

Kian Fitz-Jim ne devrait plus jouer un rôle majeur dans les plans de la direction technique la saison prochaine. Branco van den Boomen et Sivert Mannsverk sont également autorisés à quitter Amsterdam. L'Ajax souhaite ainsi faire de la place au sein de son effectif.

Parallèlement, Jordi Cruijff cherche activement à renforcer l’attaque. L’Ajax anticipe le départ de Mika Godts, courtisé par plusieurs clubs, et a déjà entamé la quête d’un successeur pour le flanc gauche.