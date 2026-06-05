Le Bayern Munich a placé Ismael Saibari en tête de sa short-list, mais le PSV ne compte pas le laisser partir sans lutte. D’après Christian Falk de BILD, le club d’Eindhoven réclame une indemnité nettement supérieure au montant que le géant allemand souhaite investir. Cette situation pourrait profiter à l’Ajax, car le Bayern envisage Mika Godts comme option plus économique.

Sur sa chaîne YouTube, Falk affirme que le Bayern suit de très près le milieu offensif : « J’ai entendu dire que Munich a proposé 48 millions d’euros », révèle l’expert, en précisant que les discussions sont déjà engagées entre les deux clubs.

Le club d’Eindhoven considère toutefois cette somme insuffisante. Falk rappelle que le Bayern était prêt à investir bien davantage pour Anthony Gordon, finalement parti de Newcastle United vers le FC Barcelone.

« Le Bayern était prêt à payer environ 60 millions d’euros pour Gordon », rappelle Falk. « C’est pourquoi le PSV dit maintenant : si ce montant était disponible, nous le voulons aussi pour Saibari. » Selon l’expert, le club bavarois est d’ores et déjà pratiquement d’accord avec le joueur lui-même.

Néanmoins, l’accord n’est pas encore acquis : les deux clubs négocient toujours le montant du transfert, et la visite médicale n’est pas encore programmée.

Si le dossier Saibari échoue, le Bayern se tournerait alors vers Mika Godts, solution moins onéreuse et déjà suivie par le club bavarois.

« Godts est une alternative pour le Bayern », explique Falk. « Il est moins bien coté que Saibari, bien qu’il ait réalisé une très bonne saison. De plus, il est moins cher : l’Ajax le laisserait partir pour environ 35 millions d’euros. »

Si le PSV et le Bayern trouvent un accord pour Saibari, le club d’Eindhoven établira un nouveau record de vente, supérieur aux 42 millions d’euros (plus 7 millions de bonus) perçus lors du départ de Cody Gakpo vers Liverpool.