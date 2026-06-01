« L'Ajax est en pole position pour devancer l'OM, Porto et Monaco et finaliser son premier recrutement »

L'Ajax est sur le point de recruter Roony Bardghaji, selon une information publiée lundi matin par Diario SPORT. Le FC Barcelone souhaite finaliser le transfert avant le 30 juin.

Recruté l’été dernier au FC Copenhague pour 2,5 millions d’euros, l’attaquant suédois a disputé 21 matchs en Liga lors de sa première saison.

L’ailier droit de 20 ans a principalement été utilisé comme remplaçant, inscrivant un but et délivrant une passe décisive sous le maillot catalan.

Le club catalan, convaincu de son potentiel, privilégie un prêt, et l’Ajax apparaît comme la destination la plus probable. Une vente avec option de rachat est également étudiée.

Jordi Cruijff s’était déjà renseigné sur l’ailier droit il y a quelques mois. L’Ajax n’est toutefois pas le seul club intéressé.

Le journal sportif cite également la Juventus, l’Olympique de Marseille, le Real Betis, le Celta de Vigo, le FC Porto, l’AS Monaco et le VfB Stuttgart comme destinations possibles, même si l’Ajax reste en pole position pour accueillir Bardghji.