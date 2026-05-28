L'Ajax échoue définitivement dans sa tentative de conserver son « plus grand talent »

Lucas Jetten poursuit sa carrière au SC Cambuur. Ce latéral gauche de 18 ans, formé à l’Ajax, s’engage pour trois ans avec le club de Leeuwarden, fraîchement promu, avec une option pour une saison supplémentaire dans la capitale frisonne.

Cambuur se félicite de cette arrivée. « Lucas était dans notre viseur depuis plusieurs mois. Dès que son transfert s’est concrétisé, nous avons activé le processus pour le recruter », explique le directeur technique Lars Lambooij sur le site officiel du club.

« Avec Lucas, nous recrutons un joueur talentueux, désigné il y a un an et demi comme le plus grand talent du centre de formation de l’Ajax. Non seulement il est à l’aise défensivement, mais il possède aussi une grande maîtrise technique et une excellente capacité d’accélération balle au pied. À cela s’ajoutent une importante endurance et une grande intensité dans son jeu. Nous sommes donc très heureux de l’avoir convaincu de nos ambitions et de notre projet », ajoute le directeur technique ravi du club promu.

Jetten arrive en tant que joueur libre, l’Algemeen Dagblad ayant révélé qu’il n’avait pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le club amstellodamois. Le latéral, qui est un proche du Premier ministre Rob Jetten, était en pourparlers depuis plusieurs mois, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les termes d’une nouvelle convention.

Le jeune international a disputé pas moins de 62 matchs avec Jong Ajax, sans jamais débuter avec l’équipe première. La saison dernière, il a tout de même été retenu à deux reprises dans le groupe pour des rencontres officielles.

Au sein de l’Ajax, le Sud-Africain était considéré comme un grand talent et a reçu en 2024 le trophée Abdelhak Nouri, distinction annuelle décernée au « plus grand talent du centre de formation ».

Le défenseur, qui mesure 1,70 m, a ainsi succédé à Jorrel Hato, lauréat de l’édition précédente. L’année suivante, c’est Sean Steur qui a été désigné vainqueur.