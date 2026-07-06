L'Ajax cède Sean Steur contre une somme colossale

Selon l’Algemeen Dagblad, Sean Steur s’apprête à rejoindre Newcastle United dans un transfert estimé à environ 27 millions d’euros, bonus compris. L’Ajax serait proche d’un accord définitif.

Le milieu de terrain de 18 ans aurait également trouvé un accord de principe avec le club de Premier League. Un contrat de cinq saisons l’attend à Newcastle, ce qui signifie qu’une fois les dernières formalités réglées, Steur s’engagera avec les Magpies jusqu’à la mi-2031.

Le jeune Néerlandais devrait quitter sous peu le stage de préparation de l’Ajax pour rejoindre l’Angleterre, où il passera la visite médicale et finalisera les derniers détails du contrat.

Ce départ surprise intervient alors que l’on s’attendait depuis longtemps à ce que Steur prolonge son aventure avec l’Ajax. Plus tôt cette année, il avait même trouvé un accord de principe pour un nouveau contrat avec Alex Kroes, alors directeur technique.

Le jeune talent souhaitait d’abord prendre connaissance des projets sportifs du nouveau directeur technique, Jordi Cruijff. Les discussions qui ont suivi n’ont toutefois pas débouché sur une prolongation définitive de son contrat à Amsterdam.

Cette incertitude a alerté plusieurs clubs, qui ont tenté ces dernières semaines de recruter Steur. Mais le montant élevé de l’indemnité a refroidi nombre de prétendants, jusqu’à ce que Newcastle United se montre disposé à satisfaire les exigences ajacides.

Formé depuis dix ans au sein du centre de formation ajacide, Steur a définitivement émergé en équipe première la saison dernière sous la direction de l’entraîneur intérimaire Fred Grim. Le milieu de terrain a disputé vingt matchs de championnat en Eredivisie et y a inscrit un but, lors du « Klassieker » face à Feyenoord.