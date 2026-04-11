L'Ajax aligne un milieu de terrain très surprenant face à Heracles

Samedi, l’Ajax affronte Heracles Almelo, lanterne rouge de l’Eredivisie, qui a absolument besoin de points. L’entraîneur Óscar García a dévoilé son onze de départ : Ko Itakura, de retour de blessure, est aligné pour la première fois depuis le 17 janvier.

Maarten Paes, régulièrement critiqué, gardera néanmoins les buts ajacides. Anton Gaaei et Lucas Rosa occuperont les postes d’arrières latéraux, tandis que Josip Sutalo et Youri Baas formeront la charnière centrale. De retour de blessure, Takehiro Tomiyasu prend place sur le banc.

Jorthy Mokio, qui a prolongé son contrat jeudi, espère briller à Almelo. Itakura retrouve le onze au milieu de terrain, tandis qu’Oscar Gloukh conserve sa chance en tant que numéro 10 ; Sean Steur glisse sur le banc.

Steven Berghuis retrouve son couloir droit, tandis que Mika Godts aura pour mission d’alimenter le danger sur l’aile gauche. En pointe, Wout Weghorst, buteur contre le FC Twente, affrontera son ancien club.

Composition de Heracles Almelo : à confirmer

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Gloukh, Itakura, Mokio ; Berghuis, Weghorst, Godts.