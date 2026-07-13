L'Ajax a trouvé un accord verbal avec l'attaquant de la Juventus

L'Ajax a trouvé un accord verbal avec Diego Pugno, selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto. L'attaquant de la Juventus, âgé de 20 ans, est partant pour découvrir l'Eredivisie.

L’attaquant, qui évolue au sein de la Juventus Next Gen (groupe B de la Serie C), est réputé pour sa technique et sa capacité à lire le jeu. Il se distingue également par sa polyvalence devant le but, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface de réparation.

Cet attaquant de 1,86 mètre a intégré le centre de formation de la Juventus en 2021 et est sous contrat jusqu’en 2026. Il a fait ses débuts avec l’équipe première en décembre 2024, pour un total de six minutes de jeu.

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, l’Ajax pourrait débourser 1,2 million d’euros pour recruter Pugno, un contrat de six ans l’attendant à Amsterdam. Mike Verweij, de De Telegraaf, évoque plutôt un prêt avec option d’achat, permettant un transfert définitif à moindre coût en cas de performances convaincantes.

Parallèlement, l’Ajax suit de près Marcos Leonardo. Le club d’Amsterdam a déjà pris contact avec l’attaquant d’Al-Hilal et étudie la possibilité de l’acheter ou de le recruter en prêt.

Recruté 40 millions d’euros en 2024 auprès du Benfica, l’attaquant a déjà échangé avec le directeur technique Jordi Cruijff et se montre réceptif à l’idée de rejoindre Amsterdam ; de nouvelles discussions sont prévues sous peu.

L’Ajax a déjà vu Wout Weghorst partir au FC Twente et pourrait laisser partir Kasper Dolberg cet été.