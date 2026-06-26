L'Ajax a finalisé le recrutement de Jano Monserrate. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid est actuellement à Amsterdam et s'apprête à signer un contrat jusqu'en juin 2030, selon Voetbal International et Marca.

Mercredi, AS et Marca indiquaient déjà que l’Ajax était en négociations avancées pour le transfert du jeune milieu de terrain. L’accord est désormais conclu.

Le jeune joueur, encore sous contrat pour un an à Madrid, avait fait ses débuts avec l’équipe première la saison passée, pour deux apparitions.

Âgé de vingt ans, le milieu offensif a précédemment porté le maillot de l’équipe d’Espagne des moins de 19 ans.

Sa venue serait le fruit du réseau espagnol du directeur technique Jordi Cruijff, qui a grandi et travaillé de nombreuses années dans la péninsule ibérique.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Monserrate est la deuxième recrue estivale supervisée par Cruijff, après Fouad Zahouani.