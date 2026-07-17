L'Ajax a obtenu le feu vert : sa cible prioritaire s'envole vers Amsterdam

Marc-André ter Stegen est sur le point de rejoindre l’Ajax, d’après une information dévoilée vendredi après-midi par Marca. Le gardien allemand a enfin réglé ses problèmes fiscaux avec le FC Barcelone.

Le prêt du gardien allemand à l’Ajax est dans les starting-blocks depuis plusieurs semaines, et selon plusieurs médias néerlandais et espagnols, les trois parties auraient trouvé un accord.

Pourtant, le gardien allemand n’est pas encore aux Pays-Bas : la semaine passée, il s’est même entraîné « normalement » avec le groupe pro du Barça.

Les supporters ajacides peuvent rester sereins : selon Marca, le dossier n’est pas compromis. Il restait « quelques problèmes fiscaux » à régler entre le Barça et le gardien ; c’est désormais chose faite.

Selon le quotidien ibérique, l’Ajax ne prendrait en charge que 10 % de son salaire de vingt millions d’euros, un montant susceptible d’augmenter en cas de versement de primes à la performance.

Le gardien a obtenu le feu vert du Barça et doit rejoindre dès que possible Amsterdam pour s’intégrer à l’effectif de l’entraîneur Míchel.



