Le conseil d’administration d’Al-Hilal, sous la présidence du prince Nawaf ben Saad, a officiellement approuvé le transfert des droits sportifs de l’attaquant brésilien Marcos Leonardo à l’Ajax Amsterdam.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le conseil d’administration a remercié le joueur pour son apport au « Leader » (Al-Hilal) et lui a souhaité pleine réussite dans cette nouvelle étape.

Sous le maillot bleu, l’attaquant a inscrit 48 buts toutes compétitions confondues, contribué à la conquête de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et pris part à la campagne du club en Coupe du monde des clubs 2025.

Ce départ intervient sur recommandation de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, qui a signifié à la direction ne pas compter sur l’attaquant pour l’exercice à venir.

Dans la foulée, le site officiel de l’Ajax a confirmé la signature d’un contrat de cinq ans avec l’attaquant de 23 ans, soit jusqu’au 30 juin 2031, en échange d’une indemnité de transfert légèrement inférieure à 20 millions d’euros.

De son côté, Jordi Cruyff, directeur sportif de l’Ajax, a déclaré : « Nous avons toujours été impressionnés par Marcos, et nous sommes donc ravis qu’il rejoigne l’Ajax. Malgré son jeune âge, il possède une grande expérience. »

Il a ajouté : « Il a disputé plus de 250 matchs officiels en tant que joueur professionnel et marqué plus de 100 buts. Sa mission principale ici est de marquer des buts, et nous sommes pleinement convaincus qu’il y parviendra. »