L'agent de Koulibaly : "Nous attendons le Napoli"

L'agent du défenseur de Naples l'assure : le Sénégalais n'a aucun accord avec d'autres clubs et attend toujours un signe du club italien.

Fali Ramadani, agent de Kalidou Koulibaly, a évoqué l'avenir du défenseur de Naples aux micros du Corriere dello Sport. "Les informations quotidiennes concernant Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification. Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec d'autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club", a-t-il confié.

Un prix fixé à 40 millions d'euros

La balle est donc dans les mains du patron des Azzurri, qui doit présenter une offre qui repousse les sirènes étrangères du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Pour rappel, le prix du solide défenseur sénégalais est fixé à environ 40 millions d'euros, un chiffre élevé pour un joueur dont le contrat expire prochainement : en juin 2023.

Les négociations pour une prolongation sont maintenant en cours, avec un salaire nettement plus élevé. Pour Ramadani, ce sont peut-être les sentiments qui font la différence. "Naples est une ville difficile à quitter car la volonté des supporters a du poids et De Laurentiis tient compte de leur opinion. Je n'aime pas les affrontements et si je dois partir, je le ferai proprement et sans me battre", avait déclaré l'influent agent au magazine Onze Mondial.