L’affaire Mbappé - PSG : Vers un bouleversement des règles du football ?

Kylian Mbappé contre le PSG : un litige inédit qui pourrait bouleverser les règles du football. L’arrêt Mbappé, un futur tournant juridique ?

L’affaire opposant Kylian Mbappé à son ancien club, le Paris Saint-Germain (PSG), dépasse les simples frontières d’un litige contractuel. Ce vendredi, Delphine Verheyden, avocate du joueur, s’est exprimée dans L’Équipe sur un conflit qu’elle qualifie de cas quasi inédit. Le PSG refuse de payer les 55,4 millions d’euros dus à Mbappé, malgré deux décisions favorables rendues par des commissions compétentes.

Un conflit juridique au-delà du cas Mbappé

Selon l’avocate, cette affaire pourrait faire jurisprudence, soulignant que le PSG remet en question non seulement le contrat d’un joueur, mais également l’autorité des instances footballistiques. « Nous sommes face à une affaire qui pourrait faire exploser tout le système », avertit-elle.

Ce dossier n’est pas sans rappeler l’« arrêt Bosman » de 1995, où le joueur belge Jean-Marc Bosman avait obtenu gain de cause contre son club, transformant durablement le droit du sport en Europe. Dans le cas de Mbappé, le conflit pourrait conduire à une nouvelle étape décisive dans la protection des droits des joueurs.

Verheyden explique que le PSG cherche à contourner les règlements en poussant son joueur à se tourner vers les prud’hommes, une procédure longue et coûteuse. « Ils auront fini leur carrière avant d’être payés », s’insurge-t-elle, soulignant que cette stratégie envoie un signal inquiétant : les clubs pourraient ignorer leurs obligations sans conséquence immédiate.

AFP

Les conséquences potentielles pour le football

Au-delà des enjeux financiers, cette affaire met en lumière un problème systémique. Si le PSG obtient gain de cause, cela pourrait encourager d’autres clubs à suivre cet exemple, affaiblissant la sécurité contractuelle des joueurs. Selon Verheyden, « ce n’est pas seulement Kylian Mbappé qui est concerné, mais l’ensemble des professionnels du football ».

L’affaire Mbappé - PSG dépasse la simple querelle entre un joueur et son club. Elle pose manifestement des questions fondamentales sur la place des règles et des contrats dans un football en pleine mutation. Si ce litige aboutit à une jurisprudence, il pourrait bien redéfinir les relations entre clubs et joueurs pour les générations à venir.