L'affaire est conclue… Leonardo s'apprête à quitter Al-Hilal

L’attaquant brésilien Marcos Leonardo, qui évolue actuellement à Al-Hilal, s’apprête à quitter le club saoudien lors du mercato estival. Les dirigeants du « Chef » ont trouvé un accord avec l’Ajax Amsterdam pour son transfert vers le championnat néerlandais.

Cette issue intervient après une période compliquée pour l’attaquant brésilien, qui n’a pas obtenu le temps de jeu attendu depuis son arrivée en Arabie saoudite et s’est progressivement retrouvé écarté des plans du staff technique.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Al-Hilal et l’Ajax ont trouvé un accord de principe pour le transfert de l’attaquant vers le club néerlandais ; la transaction est désormais dans sa phase finale.

Selon le journaliste, le montant du transfert s’élèverait à 17,5 millions d’euros, un accord verbal ayant déjà été trouvé entre le club et le joueur sur les conditions personnelles, dans l’attente de la finalisation des dernières formalités.

Les avocats des deux clubs examinent déjà les documents, et l’attaquant a obtenu le feu vert pour passer la visite médicale, dernière étape avant la signature officielle.

Arrivé sous le coup de projecteurs, l’attaquant n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, la concurrence au sein de l’effectif lui ayant barré la route.

La situation s’est aggravée avec l’arrivée de l’Italien Simone Inzaghi, qui ne l’a jamais inclus dans ses plans, le poussant à chercher un nouveau défi hors de la Saudi Pro League.

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L’officialisation de son transfert à l’Ajax interviendra après les examens médicaux et la signature des contrats, lui ouvrant ainsi un nouveau chapitre loin de son bref passage en Arabie saoudite.