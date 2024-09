L'affaire Bellingham énerve Thierry Henry

Thierry Henry insiste sur le fait qu'il y a "trop ​​de matchs" dans le calendrier actuel, citant la blessure de Bellingham comme exemple

Henry insiste sur le fait que le calendrier footballistique est tout simplement trop chargé, citant l'exemple de Bellingham comme preuve de son argument. Le milieu de terrain du Real Madrid a subi une blessure musculaire en août et a été écarté des terrains pendant un mois. La saison dernière, il a joué 49 matchs pour son club et son pays alors que l'Angleterre a atteint la finale de l'Euro 2024 après une campagne de clubs bien remplie.

La FIFA fait déjà face à une action en justice concernant le nombre considérable de matches que les meilleurs clubs doivent disputer. La FIFPro, le syndicat des joueurs, a lancé cette action en justice pour tenter de stopper l'expansion de la Coupe du monde des clubs, qui devrait compter 32 équipes à partir de 2025.

Trop de matchs

Selon The Athletic, Henry, qui travaille comme expert de la Ligue des champions pour CBS Sports aux États-Unis, a déclaré : "Je pense que pour nous, pour CBS, c'est tout simplement exceptionnel de pouvoir parler de plus de matchs. Mais il y a un « mais » pour moi, parce que je vais me mettre du côté du coach. Trop de matchs. Trop de matchs. En tant qu’ancien joueur, je ne sais pas comment ces gars-là font. En tant qu’expert, j’adore ça. Mais en tant qu’ancien joueur et en tant qu’entraîneur, c’est trop de matchs.

« Bellingham est déjà blessé. C’est difficile de jouer une saison, puis d’aller à l’Euro et de revenir jouer pour l’équipe nationale. Des matchs à gauche et à droite, puis un tournoi des clubs de la FIFA à la fin de la saison. Donc, autant je veux voir l’AC Milan contre Liverpool et je veux voir Manchester City contre l’Inter, autant je veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain capables de performer chaque fois qu’ils le peuvent. Cela fait aussi partie du produit, d’avoir les meilleurs joueurs sur le terrain capables de performer tout le temps. Donc oui, c’est exceptionnel pour nous, mais si j’étais entraîneur, je ne sais pas si j’aurais trouvé cela exceptionnel. Il y a beaucoup de matchs. »

La trêve internationale est désormais terminée et le football de club reprendra ce week-end. La semaine prochaine, les meilleurs clubs participeront également aux compétitions européennes avec le coup d'envoi de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference.