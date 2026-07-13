L'accord est conclu… L'Al-Ahli saoudien finalise le transfert de Trincão

Le club saoudien Al-Ahli a finalisé le recrutement de l'ailier portugais Francisco Trincão, en provenance du Sporting CP, et s'apprête à officialiser son arrivée.

Selon la presse, le club saoudien aurait trouvé un accord avec le Sporting CP pour le transfert de l’ailier lusitanien de 26 ans ; il ne manquerait plus que son feu vert pour finaliser l’opération.

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Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, le club saoudien a bouclé l’opération pour un montant de 45 millions d’euros, plus 5 millions de bonus variables, après avoir obtenu l’accord du joueur.

Le joueur s’engagera pour trois saisons et percevra un salaire annuel estimé à environ 10 millions d’euros.

Convoité par plusieurs clubs européens cet été, Trincão a finalement choisi l’Arabie saoudite pour remplacer l’ailier algérien Riyad Mahrez.