L'AC Milan surprend le Napoli est prend une option sur les demi-finales

Ce mercredi, l'AC Milan s'est imposé 1-0 face à Naples en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

10 jours après leur affrontement en Série A, l'AC Milan et le Napoli se retrouvaient ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Vainqueurs 4-0 en championnat, les Rossoneri entendaient bien créer un nouvel exploit face au leader incontesté du championnat italien, profitant de l'ambiance tellurique de San Siro et de l'absence de Victor Osimhen sur le front de l'attaque napolitaine.

Naples domine largement l'entame

Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui donnent le ton en début de rencontre. Dès les premières minutes, les hommes de Luciano Spalletti étouffent leur adversaire et se procurent trois grosses occasions par Khvicha Kvaratskhelia, Zambo Anguissa et Mario Rui. Les assauts des Azzuri se multiplient face à une équipe milanaise sous l'eau et incapable de ressortir le ballon. Il faut encore un grand

pour repousser une superbe frappe lointaine de

Ce n'est qu'à la 25è minute que les Rouge et Noir se montrent enfin en procédant en contre. Sur une percée depuis sa moitié de terrain,

réussit à se présenter devant

mais croise trop sa frappe. Naples continue à domine mais l'AC Milan, conscient de ses qualités en contre, va finir par surprendre son adversaire. Sur un contre parfaitement mené,

décale

, le Portugais sert

qui trompe Meret d'une frappe du gauche et fait exploser San Siro. (1-0, 40è)







Un but qui donne confiance aux locaux emmenés par un Leao insaisissable balle au pied. Dans les arrêts de jeu, Simon Kjaer trouve la barre sur corner mais Milan ne compte qu'un but d'avance à la pause.



Naples pousse encore







Au retour des vestiaires, Naples reprend le contrôle du jeu et se procure rapidement de nouvelles occasions par

de la tête puis

et

mais ne parviennent toujours pas à trouver la faille. Mais à force de manquer de réalisme, les joueurs de Naples s'essoufflent et leurs attaques se font moins tranchantes et leur frustration se fait ressentir.







À l'image

qui, en l'espace de trois minutes, récolte deux cartons jaunes pour deux fautes sur Théo Hernandez, laissant son équipe à 10 pour le dernier quart d'heure. Dans la foulée,

récolte un carton jaune pour protestation entraînant sa suspension pour le match retour, suivi d'une nouvelle faute d'

sur Hernandez. Poussés par leur public et par l'exclusion d'Anguissa, les Lombards poussent pour enfoncer le clou.



À la 87è,

étale encore une fois sa classe en repoussant une tentative de

à bout portant, permettant à son équipe de conserver l'avantage. L'AC Milan s'impose finalement sur la plus petite des marges et enchaîne une deuxième victoire de rang face au leader de Série A, dont l'absence d'Osimhen s'est cruellement faite ressentir. Le retour au Stade Diego Armando Maradona mardi promet d'être explosif.