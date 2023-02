Kylian Mbappé titulaire pour PSG-Bayern Munich ? Christophe Galtier donne sa réponse

Initialement annoncé forfait pour PSG-Bayern, Mbappé a pourtant fait son retour à l'entraînement. Mais sera-t-il apte à jouer ?

A la veille de PSG-Bayern Munich en Ligue des champions, Christophe Galtier s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour répondre aux questions des journalistes.

Mbappé sera-t-il apte à jouer face au Bayern Munich ?

Il s'est entraîné de manière collective, il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas qu'il allait s'entraîner de manière individuelle hier. Son retour post-entraînement est très positif. Pour sa présence sur la feuille du match, on fera le point demain matin. Les premières questions seront posées à Kylian. Il y aura une discussion avec le staff médical. A l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. S'il est sur la feuille de match, il le sera pour jouer, pas pour faire peur au Bayern Munich.

Le retour si rapide de Mbappé vous surprend-t-il ?

Oui ! Mais on connait aussi la capacité de Kylian à récupérer plus rapidement que certains. Il a tout mis en œuvre pour se rendre disponible pour ce match. Il vient de faire un entraînement veille de match complet, son retour après la séance était bon. On va voir demain matin son ressenti. Je prendrai la décision la plus sage. La première personne que j'écouterai sera Kylian. Il ne sera pas sur le banc de touche pour faire de la figuration.

Quel sera le onze de départ du PSG ?

L'équipe qui sera alignée demain ne ressemblera en rien à l'équipe qui s'est déplacée à Monaco. Dans ces grands rendez-vous, je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu, leur exigence et l'implication.

Qui est le favori entre le PSG et le Bayern ?

C'est du 50-50. C'est un match de Ligue des champions. Mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Il n'y aura pas de qualifiés à l'issue du match. J'ai un effectif beaucoup plus complet que les matches précédents.

Que pensez-vous de Julian Nagelsmann ?

C'est un jeune entraîneur mais qui commence à avoir de l'expérience. Il est très moderne. Vais-je le battre tactiquement ? Un match, ce n'est jamais ça. Les acteurs sont les joueurs. On s'est préparé. Demain, on va affiner, mais après, il y a la vérité du match et c'est sur le terrain.