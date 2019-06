Kylian Mbappé prend la pose avec Lebron James

Alors qu'il se trouvait en vacances aux Etats-Unis, l'attaquant du PSG a pu se prendre en photo avec le célèbre basketteur américain.

Environ trois semaines avant la reprise de l'entrainement du PSG, Kylian Mbappé est en train de profiter de ses vacances. La star des champions de et de la sélection tricolore a choisi les Etats-Unis comme lieu de villégiature.

Il y a quelques jours, Mbappé avait assisté à la finale de la NBA entre les Toronto Raptors et les Golden State Warriors du côté d'Oakland. Grand fan de basket-ball, il ne s'est pas contenté de cette seule initiative puisqu'il a rendu dernièrement visite à Lebron James, l'un des meilleurs basketteurs de tous les deux temps.

Les deux génies ont pu se prendre photo, comme ils l'avaient fait déjà en décembre 2018 à Paris. D'où la légende qui a été adjointe à la publication Instagram : "Us again".

Avant d'immortaliser leur rencontre, James et Mbappé ont pu échanger, et ce dernier a même offert à son idole une bouteille de vin Château Lafite Rothschild de 1984, l'année de sa naissance. Une remarquable attention et pour laquelle James l'a chaleureusement remercié.