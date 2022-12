Kylian Mbappé futur lauréat du Ballon d'Or ? Sa réponse sans ambiguïté

Après un excellent match contre la Pologne (3-1), Kylian Mbappé s’est confié sur son excellent début de compétition.

C’est un événement. Le buteur du Paris Saint-Germain a honoré sa première conférence de presse en Coupe du Monde, ce dimanche soir, après la qualification des Bleus en quarts de finale.

Mbappé, l’énorme ambition

L’attaquant de 23 ans avait refusé de se présenter devant la presse à deux reprises alors que le règlement l’exige pour chaque joueur élu homme du match.

Kylian Mbappé a expliqué les raisons de ce refus face aux médias. « Je voulais m'exprimer. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je ne parlais pas. Déjà, pour tous les journalistes qui sont là, ce n'était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens, a-t-il confié. C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose. »

Le natif de Bondy aurait refusé de se présenter en conférence de presse afin de ne pas faire la promotion de la marque de bières Budweiser qui sponsorise le trophée d’homme du match selon les informations de l’Équipe.

Kylian Mbappé a ensuite évoqué son objectif principal durant le tournoi. « Je suis venu ici pour gagner la Coupe du monde et non des trophées personnels, a-t-il enchainé. S’il y’a un Ballon d’Or tant mieux mais l’objectif est collectif ».

En plus de la Coupe du Monde, le buteur parisien ne perd pas de vue son objectif de décrocher le Ballon d’Or et ainsi succéder à un autre buteur français, Karim Benzema.