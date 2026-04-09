Pau Cubarsí, le jeune défenseur du FC Barcelone, a reconnu sa responsabilité dans la défaite de l’équipe catalane face à l’Atlético de Madrid, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Cubarsí a été expulsé directement quelques minutes avant la fin de la première période, après avoir fauché Giuliano Simeone, joueur de l’Atlético de Madrid, à la limite de la surface de réparation, obligeant le Barça à terminer la rencontre à 10.

Sur le coup franc obtenu par l’Atlético de Madrid à la suite de l’expulsion de Cubarsí, Julián Álvarez est parvenu à inscrire le but de l’équipe visiteuse, avant que le match ne se termine sur une victoire des Rojiblancos 2-0, ce qui a compliqué la situation des Blaugrana avant le match retour prévu mardi prochain.

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Dans une publication sur ses comptes de réseaux sociaux, le jeune défenseur a admis que son équipe avait payé le prix de cette erreur, déclarant : « Une seule action peut changer le cours d’un match, voire de toute la double confrontation. C’est ça le football, et j’assume la responsabilité du résultat. »

Il a ajouté : « Il reste encore beaucoup à jouer dans cette confrontation en deux manches, et nous sommes plus unis que jamais. Nous ne formons qu’une seule famille, et nous l’avons toujours prouvé. »

Malgré cette erreur, Cubarsí a affiché sa confiance dans la capacité de son équipe à renverser la situation, affirmant : « Nous allons continuer d’avancer, et avec du travail et de la détermination, nous n’abandonnerons jamais. »

Cubarsí n’a pas évoqué la validité, ou non, de la décision de l’expulser, alors que l’action fait l’objet d’une controverse médiatique.

Le jeune défenseur manquera le match retour en raison de la suspension.