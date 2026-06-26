L'équipe de France a dominé la Norvège (4-1) lors d'un match où Ousmane Dembélé s'est illustré de manière exceptionnelle, inscrivant son premier triplé sous le maillot des « Bleus » pour porter son total à dix buts internationaux et confirmant ainsi son retour au plus haut niveau lors d'une soirée placée sous le signe de la créativité et de la confiance.

L’attaquant a livré une prestation époustouflante, alliant vitesse, technique et efficacité, et s’est imposé comme la figure de proue de cette victoire convaincante.

Son troisième but, inscrit à la 78^e minute, a revêtu une dimension humaine forte : il l’a dédié à son ami et coéquipier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, un geste qui a résonné sur les réseaux sociaux.

Sa célébration, tout sauf anodine, a consisté à reproduire le geste « Ice in my veins » popularisé par le basketteur américain D’Angelo Russell, des Washington Wizards : un doigt posé sur le bras pour incarner le calme et la confiance sous la pression, avant de lever les mains au ciel pour adresser ce clin d’œil à son coéquipier géorgien, qui célèbre habituellement de la sorte.

Sur son compte Instagram officiel, Kvaratskhelia a rapidement réagi en publiant une photo de Dembélé célébrant son but, agrémentée d’émojis exprimant gratitude et admiration, illustrant la profondeur du lien qui unit les deux hommes sur le terrain comme en dehors.