Kurt Zouma victime d’un violent cambriolage

L’international français, Kurt Zouma et sa famille ont été victimes d’un vol terrifiant, samedi.

Il est fréquent de voir des joueurs subir un cambriolage alors qu’ils sont en train de jouer avec leur équipe. C’est encore plus terrifiant lorsque les malfaiteurs viennent trouver le joueur et sa famille à la maison. C’est la malheureuse expérience vécue par Kurt Zouma et sa famille, samedi.

Le cauchemar de Kurt Zouma

D’après les informations rapportées par le Daily Mirror, des hommes armés ont accédés au domicile du défenseur de West Ham par effraction alors que le joueur et sa famille étaient présents. Les cambrioleurs ont dérobé à Kurt Zouma une somme de 100 000 euros en espèces et en bijoux. L’international français se trouvait avec sa femme et ses quatre jeunes enfants dont un bébé au moment de l’incident. Une situation qui a amené la police londonienne à recommander aux voisins du Français d’être vigilants.

Le geste magnifique de West Ham

En plus de la mise en garde de la police, West Ham, club auquel appartient Zouma a également pris des mesures. Les Hammers ont promis une récompense de 25 000 euros en échange de toute information pouvant conduire à l’arrestation des voleurs. Même si le club londonien n’a pas donné de raison officielle à l’absence de Kurt Zouma contre Crystal Palace dimanche (1-1), il est évident que West Ham a dû autoriser l’ancien joueur de Chelsea à rester auprès de sa famille. Face à la violence du cambriolage, il est peu probable que Zouma soit présent lors du derby contre les Spurs de Tottenham, jeudi prochain.