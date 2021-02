Kroos refuse d'évoquer les blessures au Real

Le milieu allemand du Real Madrid a été sondé sur les blessures au sein du club merengue et a préféré éluder.

Toni Kroos a été le joueur sélectionné pour parler avant le choc du Real Madrid face à l'Atalanta Bergame en 8es de finale de Ligu des Champions et il a évoqué un certain nombre de sujets.

Interrogé à maintes reprises sur Kylian Mbappé et Erling Haaland, le milieu allemand a déclaré que le joueur pour lequel il aimerait le plus croiser un coup franc dans la surface est Karim Benzema.

Benzema, cependant, ne sera pas là contre l'Atalanta. À propos des absences et de l’importance du match, Kroos a déclaré: «Si nous manquons beaucoup de joueurs, cela signifie simplement que nous devrons tous donner un peu plus, parmi ceux d’entre nous qui sont ici. Ce match est une finale pour nous. La Ligue des champions commence maintenant. Nous faisons face à une bonne équipe qui joue bien. Nous devons contrôler la possession et faire quelque chose en attaque tout en défendant bien aussi."

Interrogé sur la crise des blessures au sein du club espagnol, Kroos a préféré éluder.: «Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à des questions à ce sujet. Je ne suis presque jamais blessé. Je ne sais pas ce que font les joueurs blessés. Je ne sais pas ce qu’ils font à la maison ou ce qu’ils font en convalescence. Je ne suis pas dans leur corps. Je sais juste ce que je fais. Bien sûr, nous sommes agacés d’avoir autant de blessures. »

Kroos a également été interrogé sur son rôle dans l'équipe et s'il se sent comme un leader. «Ce n’est pas important comment je me perçois. Je donne mon avis sur et en dehors du terrain. J'essaye de toujours jouer de la même manière. Mon travail ne devrait pas trop changer, même avec les blessures."

Pour rappel, le coach merengue Zinedine Zidane s'est lui aussi exprimé à propos de ce choc : «Nous ne nous faisons aucune illusion sur la tâche qui nous attend demain. Ce que nous voulons, c'est mettre en place une bonne performance. C’est un tournoi différent, la Ligue des champions, mais nous devons simplement continuer ce que nous faisons. Nous savons à quel point ce match sera difficile, mais nous sommes concentrés sur le travail à accomplir."