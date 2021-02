Kroos convaincu de la réussite d'Alaba au Real Madrid

David Alaba est pressenti pour s'engager en faveur du Real, et pour Toni Kroos ça serait une très belle acquisition pour le club madrilène.

Toni Kroos est convaincu que David Alaba aurait les qualités pour réussir au Real Madrid, s'il rejoignait cette formation l'été prochain après son départ du Bayern.

Alaba a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait le Bayern suite à l'expiration de son bail, mais il n'a pas encore révélé sa prochaine destination. Il a été fortement pressenti pour signer en faveur du Rea et Kroos n'a aucun doute sur le fait que l'international autrichien s'adapterait à la vie en Liga.

«Ici, vous avez besoin de qualité, que vous soyez physiquement là, que votre tête puisse gérer de nombreuses situations», a déclaré Kroos à Sky Allemagne. "Vous avez besoin bien plus que la simple qualité sportive. Je n'ai pas joué avec lui depuis près de sept ans. C'est donc un peu difficile pour moi de dire comment il est et ce qu'il pense. J'ai déjà lu des rumeurs sur sa possible venue, mais je n'ai aucune information à ce sujet maintenant. Cela étant dit, si vous êtes un cadre du Bayern, vous avez certainement la qualité athlétique pour jouer au Real Madrid. C'est clair, mais nous verrons ce qu'il en résultera à la fin."

L'article continue ci-dessous

Alaba, le successeur idéal de Ramos ?

L'acquisition d'Alaba serait un vrai plus pour les champions d'Espagne. Sergio Ramos est dans la dernière année de son contrat, et tout plaide en faveur d'une séparation vu qu'il n'y a pas eu d'accord trouvé pour une prolongation. De plus, Ramos aura 35 ans en mars et est actuellement indisponible en raison d'une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. L'international espagnol a prouvé son engagement et son dynamisme au cours de ses 17 années dans le jeu, mais est dans les dernières étapes de sa carrière et un remplacement est nécessaire.

Alaba est donc attendu à Bernabeu et il n’est guère surprenant que l’un des défenseurs les plus talentueux du monde attire les regards admiratifs de plusieurs clubs. Signer un défenseur de haut niveau gratuitement est le rêve de tous les clubs, et les Blancos ont définitivement jeté leur dévou sur le joueur de 28 ans.

Les rivaux de Madrid en Liga, Barcelone,auraient aussi des vues sur l'Autrichien tout comme les équipes de Premier League, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United.