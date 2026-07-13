Kraay lance une critique cinglante : « Il a tué Cristiano Ronaldo ! »

Dans sa chronique pour Voetbal International, Hans Kraay junior ne fait pas de quartier à Roberto Martínez. Selon l’analyste, l’ancien sélectionneur du Portugal, qui a depuis quitté ses fonctions, a particulièrement mal géré la situation avec Cristiano Ronaldo.

Kraay a vu Ronaldo, 41 ans, prendre part à la Coupe du monde, conclue pour le Portugal en huitièmes de finale. Il n’est pas surpris de voir l’attaquant toujours en activité au plus haut niveau à cet âge.

« Ce que je trouve en revanche ridicule, c’est qu’il a été totalement mal utilisé lors de cette Coupe du monde. Quand on a perdu sa vitesse et qu’on récupère le ballon sur la ligne médiane avant de devoir encore parcourir soixante mètres, j’aurais quand même demandé à ce Roberto Martínez : « Hé, on ne pourrait pas faire en sorte que je reçoive le ballon quarante mètres plus haut ? » », explique Kraay, qui ne comprend rien au style de jeu imposé par l’entraîneur espagnol.

Kraay rappelle aussi la puissance de la tête de Ronaldo dans la surface adverse : « Mais j’ai l’impression que Martínez ne s’en rend toujours pas compte, car avec le Portugal, il était interdit de centrer haut lorsque Cancelo ou Neto se trouvaient sur le côté droit, presque sur la ligne de touche. »

« Et d’un autre côté, Félix et Leão n’ont jamais centré non plus. En d’autres termes : Martínez a tué Ronaldo », conclut Kraay dans sa chronique en s’en prenant une nouvelle fois à l’entraîneur national démissionnaire.

L’Espagne a éliminé le Portugal 1-0 en huitièmes de finale, Mikel Merino scellant la qualification peu avant la fin.

Peu après, Martínez a démissionné de son poste à la Fédération portugaise. Jorge Jesus lui a succédé.