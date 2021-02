Kovac : "Il est impossible de stopper Mbappé"

L'entraineur croate de l'AS Monaco estime qu'il n'y a pas de stratégie pour neutraliser la star parisienne, Kylian Mbappé.

L'entraîneur de Monaco, Niko Kovac, a déclaré que son équipe devra travailler collectivement pour arrêter Kylian Mbappé lors du choc face face au Paris Saint-Germain, prévu dimanche soir en Ligue 1.

Mbappe est en tête du classement des buteurs en Ligue 1 avec 16 réalisations à son actif. Par ailleurs, il a conforté sa réputation d'un des meilleurs attaquants du monde mardi en réussissant un triplé lors de la victoire 4-1 du PSG en Ligue des champions contre Barcelone.

Monaco occupe la quatrième place de la Ligue 1 mais a concédé plus de deux fois plus de buts que le PSG et plus que toute autre équipe du top huit. La formation princière a donc de nombreuses raisons de craindre ce rendez-vous face aux Franciliens.

"C'est ensemble qu'on s'en sortira"

Kovac admet que son équipe aura du mal à contenir Mbappé lors de cette rencontre au Parc, mais il est convaincu qu'il y a moyen de minimiser son impact en faisant des efforts collectifs. "Le PSG est une équipe de classe mondiale. Ils marquent beaucoup de buts et Kylian Mbappe est actuellement en pleine forme", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous devons essayer de l'arrêter. Mais ce n'est pas possible de le faire avec un seul joueur. Nous ne pouvons pas arrêter Mbappe en un contre un. C'est mission impossible. Nous devons être unis, nous devons s'en occuper ensemble, mais cela peut rendre les autres joueurs du PSG plus libres, il faut faire un bon travail physique et tactique pour compenser cela."

"Nous avons la deuxième meilleure attaque. Certes, nous avons la pire défense dans le top quatre en ce moment, mais nous avons aussi des arguments à faire valoir. Je pense qu’il faut vraiment se battre, rester unis et surtout surperformer dimanche soir afin de ramener quelque chose du Parc des Princes. Si nous prenons ce match du bon côté et réussissons à maintenir un résultat positif au fil des minutes, cela nous donnera la possibilité de ramener quelque chose de ce voyage", a ajouté le tenchnicien croate.

Kovac a été impressionné par la performance du PSG au Camp Nou en milieu de semaine et estime cette équipe en pleine ascension. "J'étais plutôt satisfait en fin de match. Tout le monde a vu la qualité du service rendu par le Paris Saint-Germain. Nous savons tous que cette équipe grandit, prend de l'élan et progresse. Nous nous attendons donc à un match difficile contre eux, mais nous n'allons pas s'avouer vaincus avant l'heure. Nous y allons pour jouer notre match, pour essayer de rivaliser avec eux".