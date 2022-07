Koundé finalement vers le Barça ?

Annoncé comme très proche de Chelsea, le défenseur français Jules Koundé serait désormais plus proche d’un engagement avec le Barça.

Chelsea est de nouveau confronté à la concurrence du FC Barcelone pour le recrutement de l’arrière tricolore, Jules Koundé. Les cartes ont été rebattues et les Londoniens ne sont plus du tout sûrs de pouvoir mettre la main sur l’ancien bordelais.

Le Barça paraissait être définitivement hors course pour Koundé il y a encore quelques heures. Même le président Joan Laporta l'avait avoué vendredi soir à un support aux Etats-Unis.

Koundé préférait le Barça à Chelsea

Cependant, le média TMW affirme que le Barca a maintenant fait une nouvelle offre pour le défenseur français. Les Catalans auraient dégainé 65 millions d'euros pour Koundé, ce qui correspond à la proposition faite par Chelsea.

Et le Barça est convaincu que si le choix revenait uniquement au joueur alors ce dernier signerait en leur faveur plutôt qu’avec les Blues.

La préférence de Koundé irait en effet au club catalan. Même si les Blues le convoitent depuis plus d’un an, il voudrait rallier le Nou Camp et poursuivre dans un championnat qu’il connait bien. Avec l’équipe de Xavi, il aurait aussi une place de titulaire assurée.