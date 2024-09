Koundé cash sur Xavi, il rétablit la vérité

Ces dernières semaines, le Barça a été très positif à plusieurs reprises sur la gestion de Hansi Flick, de quoi jeter l'opprobre sur Xavi.

Jules Kounde a tenu à éviter que ses propos soient utilisés dans le même sens.

Les commentaires de Pedri selon lesquels l’équipe « ne s’est pas relâchée [physiquement] autour de la 70-80e minute » ont notamment été utilisés comme un bâton pour battre Xavi. La décision du directeur sportif Deco de faire appel à une toute nouvelle équipe de préparation physique dirigée par Julio Tous cet été a également été largement évoquée.

L'article continue ci-dessous

S’exprimant avant les débuts de l’équipe en Ligue des champions contre l’AS Monaco au Stade Louis II, Kounde a également parlé positivement de l’arrivée de l’Allemand.

Il a cependant défendu le travail effectué par Xavi pendant ses deux ans et demi à la tête de l’équipe.

« Je pense que c’est une nouvelle façon de travailler. Nous ne devons pas jeter à la poubelle tout ce que Xavi a fait. La saison dernière, nous avons eu des moments difficiles, mais il y a eu aussi des moments où nous étions physiquement en forme. Aujourd’hui, c’est une nouvelle façon de travailler. L’entraîneur exige que nous mettions de l’intensité à tout moment et que nous soyons concentrés. Nous le comprenons très bien et cela se reflète très bien sur le terrain. »

Il n’est pas surprenant que Xavi, qui a été de toute façon très critiqué au cours des six derniers mois de son mandat d’entraîneur, ait été le principal responsable des échecs de la saison dernière. Avec le départ d’Ilkay Gundogan, João Cancelo et João Felix, et l’arrivée de Pau Victor et Dani Olmo à leur place, Xavi constitue le parangon le plus pratique pour pointer du doigt les coupables, même si certaines critiques étaient sans doute justifiées.