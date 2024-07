Kolo Muani va suivre Mbappé à Madrid !

Selon une source fiable, l'Atletico s'intéresse à l'attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani.

L'attaquant de l'Atletico Madrid, Alvaro Morata, est resté évasif sur son avenir tout au long de l'été, après avoir apparemment confirmé qu'il resterait dans la capitale espagnole. Les Rojiblancos commencent cependa nt à envisager d'autres solutions.

Morata a refusé un contrat avec Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, mais l'intérêt récent de l'AC Milan a remis son avenir en question. Le Milan est persuadé de pouvoir conclure un accord pour Morata, dont la clause libératoire est estimée entre 13 et 15 millions d'euros, et Gianluca di Marzio a rapporté que l'Atletico s'intéresse à l'attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani. Le PSG s'intéresse à Victor Osimhen (Naples), mais comme Kolo Muani et Goncalo Ramos sont déjà dans l'effectif, il aimerait d'abord libérer une place dans l'équipe.

Le joueur de 25 ans a joué 40 fois pour le PSG la saison dernière, marquant neuf buts et donnant six passes décisives à ses coéquipiers, mais seulement 21 de ces matches étaient des titularisations. Kolo Muani a coûté 95 millions d'euros au PSG l'été dernier et il n'y a aucune chance que l'Atletico soit prêt à débourser autant, ce qui signifie qu'il s'agirait probablement d'un prêt. L'Atletico a également été associé à l'attaquant de Gérone Artem Dovbyk.