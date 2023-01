Kolo Muani ouvre la porte au Bayern

Dans le viseur du Bayern Munich en raison de sa très bonne saison en Allemagne, Kolo Muani a ouvert la porte à l'intérêt du club bavarois.

Révélation de la saison en Bundesliga, Randal Kolo Muani a déjà conquis l'Allemagne. Débarqué dans l'anonymat presque le plus complet en provenance de Nantes cet été, l'international français a inscrit 21 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues avec l'Eintracht Francfort et est le seul joueur de Bundesliga à avoir réalisé un nombre d'assists à deux chiffres (11 plus exactement). Des performances qui intéressent le Bayern, à qui l'attaquant français a ouvert la porte.

Au Bayern pour remplacer Lewandowski

Son acclimatation rapide et sa très bonne prestation lors du Mondial 2022 ont évidemment attiré l'intérêt des grands clubs européens. Si Manchester United suit l'attaquant depuis un petit temps, le Bayern serait également entré dans la danse pour renforcer un poste de n°9 veuf depuis le départ de Robert Lewandowski au Barça.

Contactée par un journal bavarois, l'agence de conseil MDC Advisors, qui représente les intérêts de Kolo Muani, a déclaré que « le Bayern est un club de classe mondiale, chaque joueur peut imaginer y jouer. Et on peut s'y identifier. Et Randal le pense aussi. » Un clin d'oeil appuyé en guise de porte ouverte pour un départ vers le Rekordmeister.

Faire sauter la banque à l'été

Un départ de l'attaquant français lors du mercato hivernal reste toutefois exclu puisque son club s'y oppose vertement. Même une offre démentielle ne le fera pas changer d'avis. Même son de cloche du côté de MDC Advisors qui précise que Kolo Muani est « actuellement concentré à 100% sur l'Eintracht Francfort pour décrocher une place européenne en fin de saison. Il a beaucoup de respect pour le club. »

Mais l'été sera sûrement différent et Francfort étudie déjà des pistes pour remplacer le potentiel départ de son attaquant. Il faudra, quoi qu'il en soit, faire sauter la banque pour s'offrir les services de l'international français : son contrat avec l'Eintracht court jusqu'en 2027 et sa valeur marchande (37M) ne fait qu'augmenter.